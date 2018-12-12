|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Çok yazılan konular
Mülakatlarda yuvarlama yapılacak mı?12 Aralık sözleşmeli öğretmenlik mülakat paylaşımlarıKurumlar Arası Geçiş (Tek Başlık)12-13 Aralık ankara da mülakata girecekler var mı ?Mülakat tecrübeleri paylaşım platformu30 Ekimde atanıp göreve başlayan var mıİngilizce öğretmenliği taban puanÖğretmenlik mülakatına uzun saç ile girmekSon kişi aranıyor?İzmir mülakat
SÖZLÜK
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
Editörün seçimi
Lise kpss ile okurken memur olmakMülakatlarda yuvarlama yapılacak mı?Mülakat tecrübeleri paylaşım platformuSözleşmeli-kadrolu öğretmenlik farkları?Atama kararnamesi çıkarmayan kuruma dava açmakMuvafakat isteyen kurumun vazgeçmesi hk.Mülakatlarda yedeklerin durumuAdalet bakanımızın açıklamalarıÖğretim üyesi konuşma yapmak için kurum izniİmza karşılığı tebliğ edilen yazının gereğini yapmamak
|