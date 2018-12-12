KPSS \ KPSS Öğretmenlik Mezunları (Kitapsec.com desteği ile)
Editörler : hopaliSafak Vaktii
12 Aralık 2018 13:38   


12 Aralık sözleşmeli öğretmenlik mülakat paylaşımları

Mülakata giren ve girenlerden bilgi alan hocalarım duyduklarımızı burda paylaşırsak sonra gireceklere ve ilk gireceklere bir faydamız olur
12 Aralık 2018 13:39

Fencidilara
Aday Memur
1. Çoklu zeka kuramı nedir ? 2. Kitab-ı bahriye yazarı kimdir? 3. Düz anlatımla anlatılan dersi nasıl aktif kılarsınız ? 4. Siber zorbalık nedir örneklerle açıklayınız? 5. Sunuş yoluyla öğrenme ? 6. Dünya Sağlık Örgütü ? 7. Dünyanın en uzun nehri ? 8. Sınıf tarafından dışlanmış öğrenciye öğretmen nasıl yaklaşmalı ? 9. Görsel zeka - İşitsel zeka tanımını verip nedir diye sordular ? 10. Atom bombası nereye atıldı ? 11. Derste kullanılacak işitsel materyaller nelerdir? 12. Edim tanımı ? 13. Wifi eğitimde nasıl kullanılır ? 14. Olumlu öğretmen tutumunun faydası nedir ? 15. 2018 Küresel öğretmen ödülünü kim almıştır ? 16. Kapadokya hangi 2 dağın püskürttüğü volkanlardan oluşmuştur? 17. Kaynaştırma eğitiminin olumlu olumsuz yanları nelerdir ? 18. Afrinin önemi ? 19. Engel türlerini söyleyiniz? 20. İnteraktif öğretim nedir öğretmene düşen sorumluluk nedir ? 21. İstanbulda son inşa edilen köprü? 22. Eğitsel oyunun yararları ? 23. Bilgisayar destekli eğitimin yararları ve zararları nelerdir ? 24. Eğitimde ekonomiklik ilkesini açıklayınız ? 25. 2. Dünya savaşında japonyanın bombaladığı yer? 26. Özgüveni eksik çocuğu derse karşı nasıl motive edersiniz ? 27. Öğretmen öğrenci arasındaki ilişki nasıl olmalıdır ? 28. İşitsel cihazları alanınızda nasıl kullanırdınız ? 29. Yaratıcılığın tanımı? 30. Öğretmenlik mesleğini diğerlerinden ayıran özellikler? 31. Ausebel? 32. Japnyaya atılan bombaların adı? Alogoritmik kodlama nedir İslami yılbaşı hangi ay Çoklu zeka kuramı Okulda öğrenci gelişimsel anlamda nasıl yetiştirilir
12 Aralık 2018 14:53

Mr.Jea
Aday Memur

Bana sorulan sorular

ekonomiklik ilkesi nedir,

bilgisayar destekli eğitimin artı ve eksileri nelerdir

eğitim ile teknoloji arasında nasıl bir ilişki var.
12 Aralık 2018 14:55

Mr.Jea
Aday Memur

Toplam 4 adet soru soruluyor.

2 tanesi bilgi oluyor. Diğer ikisinde ise sizin konuyu nasıl anlattığınıza, görüşlerinizi açıklayıp açıklayamadığınıza bakılıyor
12 Aralık 2018 14:55

SeriousBlakk
Aday Memur
Genel olarak izlenim nasıldı bilmesek puan kırılacak mı
12 Aralık 2018 14:58

e.n.g
Aday Memur

Benim şansıma düşen sorular şöyleydi:

En uzun nehir hangisi? Nil diye cevapladım

Cep telefonları nasıl bilinçli şekilde kullanılır?

dışlanan bir öğrenci için neler yapılmalı? Bu soru muhtemelen bam teli. Zira tam da öğretmenlik formayonuyla lgili

Sınava konyada girdim
KAPAT [X]
12 Aralık 2018 15:01

e.n.g
Aday Memur
Genel olarak izlenim nasıldı bilmesek puan kırılacak mı
SeriousBlakk, 2 saat önce - Alıntıya git

Ben yine elimden geleni yaptım. Komisyonda işini baya ciddi yapıyordu.

Ama şahsi kanatim puan yuvarlaması yapılacak. Sadece benim soruda olduğu gibi dışlanan öğrenci konusunda nasıl davranmalıyız sorusuna hiçbir şey diyemeyen bir adayı muhtemelen öğretmen yapmazlar.

zira bu soruda karşılıklı konuşmalarımız da oldu. komisyon bu soruya önem verdi. Çocuğun özgüvenini sağlamak için başka neler yapılmalı diye soruldu.
12 Aralık 2018 15:07

Harun Ç
Aday Memur

Benim de şansıma benzer bir soru düştü.

Engelli öğrenciye nasıl davranılır?

İstanbul'da sınava girdim.

3 soru daha vardı
12 Aralık 2018 15:09

SeriousBlakk
Aday Memur
Ben henüz bir şeye çalışmadım 20sinde mülakatım. Sadece burdan çıkmış sorulara bakacağım umarım yuvarlanır yuvarlanmazsa çok sıkıntı çıkacak sıralama içindeyim ama düşürürler belli olmaz
12 Aralık 2018 15:13

SeriousBlakk
Aday Memur

Benim de şansıma benzer bir soru düştü.

Engelli öğrenciye nasıl davranılır?

İstanbul'da sınava girdim.

3 soru daha vardı

Harun Ç, 1 saat önce - Alıntıya git
Genel izlenim nasıldı yuvarlanacak mı hocam bir de bilmesek sorun olacak mı?
12 Aralık 2018 15:21

Harun Ç
Aday Memur
Genel izlenim nasıldı yuvarlanacak mı hocam bir de bilmesek sorun olacak mı?
SeriousBlakk, 1 saat önce - Alıntıya git

Adaylarla kendi aramızda da konuştuk. Ama bu izlenimle olacak bir şey değil.

Benim düsturum şudur:

"Hayat size bir limon verse bile siz ondan limonata yapmayı bilin."

Hayat bana bir tane şans verdi, ben elimden geleni yapacağım. Gerisi yaradana kalmış
12 Aralık 2018 15:24

jus.ti.ce
Aday Memur

Sınav komisyonu çok hoş davranıyor. Ankarada girdim. herkesin dediği gibi dört soru var.

Kitabi bahriyeyi lkim yazmıştır?

Kalabalık sınıfta gürültüyü engellemek için ne yapılmalı?

Siber zorbalık nedir, ne yapılmalı?

Paragraf metni vardı. çoklu zekaya göre hangi zeka alanıdır?

12 Aralık 2018 15:26

jus.ti.ce
Aday Memur

Trabzonda sınava giren bir arkadaşıma şu soruları sormuşlar.

Japonyaya atılan atom bombası hangi şehirlere atıldı

Kısıtlı ya da yaşı küçük çocukların anne babaya verilen hakları nedir?

Bir çocuk neden sınıf tekrarı yapmak zorunda kalabilir

Öğrenci öğretmen ilişkisi nasıl olmalı
12 Aralık 2018 15:26

keşap28
Aday Memur
1. Soru öncüller vardı hangisi öğrenme ürünü değildir? 2. Soru ertugrul fırkateyni şehitliği nerede bulunmaktadır? 3.eğitimde plan ve program yapmanın önemi? 4. Soru e kitap okumanın faydaları? trabzon
12 Aralık 2018 15:31

g.r.e.e.n
Aday Memur

Yazıyı ilk icad eden uygarlık kimdi? Öğrenme kuramlarındaki zeka türleri?

En güzel soru şuydu. İlk dersinizde ne yaparsınız?
12 Aralık 2018 15:34

Barış Bulut
Aday Memur

İzmir'de sınava girdim.

Kararları tek başına alan ve öğrencileri cezalandıran öğretmen tipi... Velayet hakkı, akıllı tahta ile projeslyon arasındaki fark?

Sınıf tekrarını nasıl değerlendiryorsunuz?
12 Aralık 2018 15:35

Barış Bulut
Aday Memur

Erzurumda giren bir arkadaşa sorulanlar

Bir öğretmen okulda nasıl giyinmelidir?

Milli eğitim Bakanımız kimdir?

Bir teknolojik alet kullanacak olsanız ne olurdu?
12 Aralık 2018 15:38

Barış Bulut
Aday Memur

Bir arkadaşımıza

2009'da vefat eden ve Üşüyorum şiiri ile bilinen siyasetçimiz kimdir? sorusu sorulmuş.

Keşke bana sorulsaydı?
12 Aralık 2018 16:10

Fencidilara
Aday Memur
1. Nobel kimya ödülü 2. Önleyici model 3. Yüz yüze tartışan ile çevrim içi tartışana müdahale edilirken farkı 4. Derste sürekli olumsuz davranan öğrenciyi görmezden gelmek ne gibi durumlara yol acar 5. Hangisi öğrenme ürünüdür öncüllü soru 6. Bir ilin en büyük amiri? 7. Akıllı ev sistemleri okulda uygulanabilir mi 8. Öğrenme öğretme sürecinde olumlu davranıs ne gibi etki gösterir 9.bütünsel sınıf modelinin tanımını vermişler cevabını istediler. 10. üzerinde ulaşım yapılan tek nehir 11.Öğrencilerinizin ilgi alakalarını bilmek size ne gibi Fayda sağlar 12.Çok uzundu ama kısaca şuydu internetin olumsuz yönlerinden öğrencileri nasıl korursunuz 13. milli eğitimin temel ilke ve amaçlarından 2 tane söyler misiniz 14. üşüyorum adlı şiir yazılan 2009 da helikopter kazasında vefat eden siyasetçimiz 15. iletişim becerilerinin eğitim de kurumda önemi 16.İnternette blog nedir eğitimde nasıl kullanırsınız 17.cocugun yazili olarak hayatini anlattigi bireyi tanima tekniği hangisidir cevap otobiyogrofi 18.2016 yilinda hayatini kaybeden dunya boks sampiyonu kimdir diye cevap muhammed ali 19.teknolojinin eğitimdeki önemi nedir diye soruldu 20. akarsuyun taşıdığı su miktarına ne denir debi 21.jüriyi ikna etmeye dayanan tartışma tekniği münazara 22..Yeni teknoloji ile ortaya çıkan üç boyutlu 4 boyutlu ve 5 boyutlu yazıcıları Derse nasıl entegre edebilirsiniz 23.öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken hangi özellikleri göz önünde bulundurutsunuz 24.Hangisi ben dilime ornektir oncullu soru 25.Mostar koprusu nerede 26.ogretmenlerin ortak tutum benimsemesi ogrenci davranisini nasil etkiler 27.teknolojiden ne zaman vazgeceriz 28. Proje temelli öğrenme akıllı ev sistemleri. 29.Olumlu davranışın olumsuz davranıştan üstünlüğü 30. Şu an hangi kanun Meclis'te görüşülüyor en büyük pay hangi kuruma verilecek 31. Uzaktan egitimin tanimini verip sordu 32.Budizmde ulasilan en yuksek mertebe nedir? Nirvana 33.Hologram nedir egitimde nasil kullanilabilir? 34.Mutlak ölçüt tanımı 35. Ilısu Barajının sular altında kalması ile taşınan tarihi eser Hasan Keyf 36.Eğitimdeki yönetimsel sıkıntılar süreci nasıl etkiler 37.Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için neler yapılabilir 38. klik, alt üst falan birey tanıma tekniği sosyometri. 39.recep tayyip erdoğanın malazgirtin 947. Yıldönmünde gezdiği anıt mezar nerede. Cvp bitlis ahlat. 40.Sınıf dısı etkinliklerin olumsuzlukları. 41.Üst düzey düşünme biçimi artırmak için napmalısın 42. Sunuş yöntemi öncüllü 43.Şarlo karekteri ile ünlenen yönetmen 44.Eğitimde ödül ve ceza 45.İşitme cihazlarının yabancı dil öğretime faydası 46.2016 da ölen dünyaca ünlü boksör 47.bir öğretmen neden mevzuata yönetmeliğe uymak zorundadır 48. Doğru yanlış in neden güvenirliği düşük 49.Dünya eskrim şampiyonu 50.konuyu gerçek hayatla iliskilendirmek neden önemli 51. Bagıl ölcüt 52. Eğitimde ceza ödül kullanımı 53. Yabancı dil öğretiminde anında çeviri yapan kulaklık kullanımı 54. Program gelisyrmede planlamanin amaci ve faydalari 55.Ertugrul firkateyni sehitligi nerde 56. 4 oncul vardi hangileri ogrenne urunudur. 57. E kitap nedir amaci ve faydasi nelerdir
12 Aralık 2018 16:30

Pdr1819
Aday Memur

Ben de bugün girdim mülakata bence de yuvarlama yapılacak komisyon formalite icabı mülakat yapıyor gibi hissettim. Sorularım kolaydı ben çok açmadım bir cümle gibi onlarda bir şey demedi mesela hiç farklı bir yaklaşım ya da fikir beyan etmediler. Herkse başarılar dilerim.

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