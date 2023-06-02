1.4 milyon civarı araç öneriniz var mı?

Biliyorum yeri burası değil ama gene de fikir almak için yazayım dedim. Araç fiyatları her geçen gün artıyor maalesef.Bayilerde de araç sıkıntısı varmış daha da artmasını bekliyorlar sanırım.Sıfır yada 2. El önerebileceğiniz araç var mı?Suv yada sedan fark etmez

Biliyorum yeri burası değil ama gene de fikir almak için yazayım dedim. Araç fiyatları her geçen gün artıyor maalesef.Bayilerde de araç sıkıntısı varmış daha da artmasını bekliyorlar sanırım.Sıfır yada 2. El önerebileceğiniz araç var mı?Suv yada sedan fark etmez