Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


02 Haziran 2023 17:05
1.4 milyon civarı araç öneriniz var mı?
Biliyorum yeri burası değil ama gene de fikir almak için yazayım dedim. Araç fiyatları her geçen gün artıyor maalesef.Bayilerde de araç sıkıntısı varmış daha da artmasını bekliyorlar sanırım.Sıfır yada 2. El önerebileceğiniz araç var mı?Suv yada sedan fark etmez

ahmetalisivas
Aday Memur
02 Haziran 2023 17:38
Bana da 150 bin civarı bir araç önerisi verebilir misiniz? Mümkünse 4 tekerli olsun.

biyoloji2012
Aday Memur
02 Haziran 2023 19:05

Araba fiyatları düşer mi


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
02 Haziran 2023 19:14

Bizim memlekette araba fiyatları daima yükselir, bazen yerinde sayar sonra yine yükselir!! Düşmez arkadaş, düüşşşmezzz! Benden söylemesi!))

biyoloji2012, Dün

Araba fiyatları düşer mi


ibrahim98
Şef
02 Haziran 2023 20:59

Burası yeri değil ise sorunuzu uygun konu başlığı altına yazın.


Doganes1997
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:03
Honda crv suv

Mateist
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:23

408 alırdım ben param olsa.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
02 Haziran 2023 21:30
Üç sene önce cayenne almıştık , tabi şimdi alamazsınız siz o kadarcık parayla ama iyi araştırın. Az para demeyin bulursunuz bi şeyler.

LaleBahcesi
Şef
02 Haziran 2023 22:05

1,4 milyonu bir araya getiren, alacağı arabayı bilemiyorsa, arabaya ve 1,4 milyona acırım. 1,3 değil, 1,5 değil, tam 1,4 milyon... Öğretmenler forumunda bu konuyu açarken biraz daha hasas olalım lütfen. Olan var, olmayan var. Öğretmenler 1,4 milyonluk araca biniyor gibi bir algı da oluşabilir. Lütfen biraz daha dikkat. 1,4 milyon havadan gelse bile önemli bir para.


Ulubahtlı07
Memur
03 Haziran 2023 19:40
2 sene önce atandın uzman oldun! Şimdide cayenne sahibi mi oldun :) Keşke başlık mebde kalsaydı da herkes gülüp geçseydi gene sana
şaşkın tarihçi, Dün
Üç sene önce cayenne almıştık , tabi şimdi alamazsınız siz o kadarcık parayla ama iyi araştırın. Az para demeyin bulursunuz bi şeyler.
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