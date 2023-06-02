Sağlık bakanlığı eş durumu dilekçesi sonuçlanma süreci

Dilekçeyi ne zaman vermiştiniz kimsenin net bir bilgisi yok hocam bizim arkadaşlar sizin gibi ikiside sağlıkçıydı onlarınki erken gelmişti ama

Dilekçeyi ne zaman vermiştiniz kimsenin net bir bilgisi yok hocam bizim arkadaşlar sizin gibi ikiside sağlıkçıydı onlarınki erken gelmişti ama