Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2023 17:09
Sağlık bakanlığı eş durumu dilekçesi sonuçlanma süreci

Arkadaş dilekçe verdik eş durumu için eşimde sağlıkta kadrolu bende yaav arıyoruz ulaşamıyoruz ne oldu durum eşim hamile İstanbul'da tek ben Adana'da yani insanları mağdur etmekte üstlerine yok Yaa herşeyi geçtim bir haftadır arıyorum telefon acmiyorlar..nezaman olacak açıklanacak kesin bilgisi olan varmıdır..


İsacPromise
Memur
02 Haziran 2023 18:43
Dilekçeyi ne zaman vermiştiniz kimsenin net bir bilgisi yok hocam bizim arkadaşlar sizin gibi ikiside sağlıkçıydı onlarınki erken gelmişti ama

kreyziboy
Memur
02 Haziran 2023 19:04

16sinda verdik dilekçeyi

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