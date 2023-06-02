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Editörler : oto-danisman-expert


02 Haziran 2023 17:38
Denizli 'de Satılık 3+1 daire

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wiseelit
Aday Memur
02 Haziran 2023 18:19

Açık otopark, ve 3milyon TL üstü fiyat. Şaka gibi. :D

165 metre kare olan yerin neti nasıl 155 metre kare oluyor.

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Denizli 'de Satılık 3+1 daire

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