Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2023 17:40
3+1 den Süresiz sözleşmeye geçiş

Arkadaşlar ben bir üniversiteye 3+1 büro personeli olarak atandım başka bir kuruma süresiz sözleşmeli olarak geçmek istesem cezalı duruma düşer miyim?

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