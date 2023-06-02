Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2023 19:00
Tayin için şehir tavsiyesi

Merhaba arkadaşlar İstanbul'da tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. Kira konusunda problem yaşadığım için tayin düşünüyorum ama nereye gideceğim konusunda da bir fikrim yok. Evliyim, iki de çocuk var. Kiraların nispeten daha uygun olduğu ve bir memur için iyidir dediğiniz şehir veya ilçe tavsiyeleriniz var mıdır? Türkiye'nin her yeri olabilir.


wiseelit
Aday Memur
02 Haziran 2023 19:18

konya'da kiraların nispeten istanbul'a göre ucuz burada gıda ve toplu taşımada ucuz konya'ya gelebilirsiniz ayrıca size konudan bağımsız bir soru sormak istiyorum tabii sekreterler taban teşvik ve döner dahil her şey dahil ne kadar maaş alıyor hocam siz kaçın kaçındasınız bunu yazabilir misiniz çünkü ben de tıbbi sekreter olmak üzereyim


44elbistan
Aday Memur
02 Haziran 2023 22:54

elazığ kardeşim 1 yıl sonra kiralar tekrar 700 -1000 tl ye düşecek deprem etkisi geçsin

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