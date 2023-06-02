Bunu daha fazla duyurun ki yazık bebelere atar gider yapan daha cok olacak yada bu iyice duyulursa cok bekcı zorlanacak. Ustumu aramaya kalktı bende engel oldum diyen cok olur artık. Bekcı zaten bakanımız suleyman soylunun bir projesi ıdı bakalım yeni gelen bakan buna devam edecek mi ben bekcılerın hepsinin polis yapılıp bir daha bekcı alınmamasından yanayım boylece 2. Sark da kalkmıs olur.

Bunu daha fazla duyurun ki yazık bebelere atar gider yapan daha cok olacak yada bu iyice duyulursa cok bekcı zorlanacak. Ustumu aramaya kalktı bende engel oldum diyen cok olur artık. Bekcı zaten bakanımız suleyman soylunun bir projesi ıdı bakalım yeni gelen bakan buna devam edecek mi ben bekcılerın hepsinin polis yapılıp bir daha bekcı alınmamasından yanayım boylece 2. Sark da kalkmıs olur.