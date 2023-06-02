Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


02 Haziran 2023 19:17
Bekçilik

Haziran 2020?de yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu?ndaki bazı maddeler, bekçilere olağanüstü yetkiler verildiği gerekçesiyle tartışma yaratmıştı. CHP de kanunda yer alan 8 ayrı düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, kanundaki 7 ayrı madde ve fıkranın iptaline karar verdi. AYM?nin iptaline karar verdiği maddeler arasında en dikkat çekici olan ise bekçilere 'el ile dıştan arama' ile gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla 'önleyici tedbir alma' yetkisine ilişkin düzenleme oldu.

Bir an önce kaldırırlar inşallah da bizde rahatlarız vatandaşta :))


MrGandalF
Memur
02 Haziran 2023 19:53

Bekçileri harcadılar lakin 9 ay içinde yeni düzenlemeler gelebilir siz onu takip edin, hakkınızda hayırlısı olsun


Sadeceinsan65
Aday Memur
03 Haziran 2023 07:57
Bunu daha fazla duyurun ki yazık bebelere atar gider yapan daha cok olacak yada bu iyice duyulursa cok bekcı zorlanacak. Ustumu aramaya kalktı bende engel oldum diyen cok olur artık. Bekcı zaten bakanımız suleyman soylunun bir projesi ıdı bakalım yeni gelen bakan buna devam edecek mi ben bekcılerın hepsinin polis yapılıp bir daha bekcı alınmamasından yanayım boylece 2. Sark da kalkmıs olur.
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