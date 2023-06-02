Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2023 19:30
Kurumlararası Sınavsız geçiş yapan var mı?

Kurumlar arası kendi bölümüne geçiş yapan var mı? Sadece bilgi alacağım. İlla ki vardır. Genelde mesajları okuyup sayfayı kapatıyorsunuz. Lütfen bilgi almak istiyorum. Mesaj atar mısınız?

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