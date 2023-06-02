Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2023 19:36
Kadrolu hemşire eş tayini

Şimdi bu eş tayini için hangi belgeleri vermem gerekiyor nereye nasıl ve sonra nerden takip edeceğim bilen var mı Allah aşkına


Istanbull34
Aday Memur
02 Haziran 2023 20:26
Eşiniz kamuda mi özelde mi

Zelıhaaaaa
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:13

MEB te şimdi kadroya geçtik ikimizde

Istanbull34, Dün
Eşiniz kamuda mi özelde mi

Hemşire041
Aday Memur
03 Haziran 2023 01:23

Personel biriminize gidip eş tayini için istedikleri belgeleri sorun dilekçenizi verin yardımcı oluyorlar. Ben sadece çalışma belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile dilekçemi verdim eşim mebde memur


Zelıhaaaaa
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:56

Teşekkür ederim

Hemşire041, Bugün

Personel biriminize gidip eş tayini için istedikleri belgeleri sorun dilekçenizi verin yardımcı oluyorlar. Ben sadece çalışma belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile dilekçemi verdim eşim mebde memur

Toplam 4 mesaj

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