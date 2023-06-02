Bakanlığı nereye şikayet edebiliriz telefonları açmıyorlar

Bilgi alabilmek bu kadar zor olmamalı ya.. eş durumu dilekçesi verdim ne durumda ne zaman sonuçlanır işleme alınmış mı hiç bir bilgi alamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyorlar açan başkasına yönlendiriyor yönlendirdiği kişi de telefonu açmadan kapatıyor var mı böyle bir iş. Cimere falan yazsak şikayette bulunsak bir yararı olurmu

Bilgi alabilmek bu kadar zor olmamalı ya.. eş durumu dilekçesi verdim ne durumda ne zaman sonuçlanır işleme alınmış mı hiç bir bilgi alamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyorlar açan başkasına yönlendiriyor yönlendirdiği kişi de telefonu açmadan kapatıyor var mı böyle bir iş. Cimere falan yazsak şikayette bulunsak bir yararı olurmu