Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2023 19:50
Bakanlığı nereye şikayet edebiliriz telefonları açmıyorlar
Bilgi alabilmek bu kadar zor olmamalı ya.. eş durumu dilekçesi verdim ne durumda ne zaman sonuçlanır işleme alınmış mı hiç bir bilgi alamıyoruz. Telefonlarımızı açmıyorlar açan başkasına yönlendiriyor yönlendirdiği kişi de telefonu açmadan kapatıyor var mı böyle bir iş. Cimere falan yazsak şikayette bulunsak bir yararı olurmu

gonul_kara
Memur
02 Haziran 2023 20:08
Aslında şöyle birşey var, ebys den bakınca evrak nerde görünüyor , atıyorum en son kimin önüne düşmüş kimin imzası bekleniyor görünüyor, ama tabi şunda var özlük de çalışan zahmet edip bakar mi

Yunussozdemirr
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:12
Ebys den kimler bakabilir? Başkanlık çalışanları haricinde
gonul_kara, Dün
Aslında şöyle birşey var, ebys den bakınca evrak nerde görünüyor , atıyorum en son kimin önüne düşmüş kimin imzası bekleniyor görünüyor, ama tabi şunda var özlük de çalışan zahmet edip bakar mi

gonul_kara
Memur
03 Haziran 2023 13:15
Hastanede yazınızı yazan özlük.biriminde görünüyor, ben özlük de çalışırken bakabiliyordum, yazı nerde en kimlerden geçmiş gorunuyordu
Yunussozdemirr, Dün
Ebys den kimler bakabilir? Başkanlık çalışanları haricinde

Yunussozdemirr
Aday Memur
03 Haziran 2023 15:54
Tamamdır hocam teşekkür ederim
gonul_kara, 9 saat önce
Hastanede yazınızı yazan özlük.biriminde görünüyor, ben özlük de çalışırken bakabiliyordum, yazı nerde en kimlerden geçmiş gorunuyordu

filizsarı
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:01
Bende aynısını düşünüyorum .telefon numarası resmi var ama neden açmıyolar.Bu kadar zor olduğunu gerçekten düşünmüyorum bi telefonla konuşmanın.sırf bılgı için bile bi personel durabılır bu kadar vasıfsızmı bakanlık ya. keyfe keder yapıyolar bence .
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniiiSağlık Bakanlığı alımıÇkys Haziran Alımıüniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş mümkün müYenin atandım hangi sendika tercih edilmeli2023/5 araştırmayı kim yapıyor Konyada hemşire olmakDeprem bölgesinden tayinSözleşmeli Sağlık Teknikerliğinden Sözleşmeli Büro Personeline geçme

Sözlük

hibirlik 1 zeka 1 işe geç kalmanın cezası 3 31 mayıs 2023 ufo açıklaması 2 serapa kelimesi 2 müteferric 1 yapay zeka 1 vitruvius adamı 1 tasarruf 1 tecessüm 2

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi