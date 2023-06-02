Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2023 19:53
Temmuz zammı hakları için ne zaman emekli olunmalı???

Merhaba ; Temmuz maaş artışı ve kıdem tazminatı artışından yararlanmak için 3 farklı görüş var

1- maaş artışı ayın 15 i olduğu için 16 Haziranda emekli olmak hakları almak için yeterli

2- 1 Temmuzda emekli olmak lazım

3- 15 Temmuzu bekleyip zam alındığı ilk maaş sonrası emekli olunmalı

(Lütfen kesin bilgiye sahip olanlar yorum yapsın)


Zagortenay1974
Aday Memur
03 Haziran 2023 09:45
Bende merak ediyorum

fatodemiş
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:33
Temmuz zammı, haziran ayı enflasyonunun açıklandığı 3 temmuzda belli oluyor. 1.Madde kesinlikle yanlış
Toplam 2 mesaj

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