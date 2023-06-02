KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Haziran 2023 20:36
tekrar kurul raporu alınır mı

arkadaşlar sağlıktan elendikten sonra sağlık raporunun bir süresi var mı yoksa başka bir personel temine başvurabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

asem açıklandıAsem kazandım süreç nasıl olacak?MSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirASEM SUEM JandarmaSubaylık ve tezsiz yüksek lisansAsem Suem Lisans Asem hakkında sorusu olanAskerdeyken asem

Sözlük

tasarruf 1 taam 1 Cerrahpaşa 1 Toksik pozitiflik 1 caravaggio 1 aydın nafiz oran 1 dertlerini anlatmaktan utanmak 2 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 2 dorothea puente 1 hibirlik 1

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi