Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2023 20:59
Eş durumu tayiniii
Eşim jandarma uzman çavuş ben kadrolu hemşireyim şimdi eşimin tayini çıktı ama başlayış yapmadı daha ben o tayin belgesi ile eş durumu tayini isteyebilirmiyin

swot.analizi
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:45

Çalışılan kuruma göre farklılık gösterebiliyor bazen. Bakanlığınızın personel atama birimine danışın


livaneliderler
Aday Memur
02 Haziran 2023 22:53
Evet atama onayı yeterli oluyor.

Zelıhaaaaa
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:39

Atama onayı derken

livaneliderler, Dün
Evet atama onayı yeterli oluyor.

livaneliderler
Aday Memur
03 Haziran 2023 00:15
Eşinize sorun o bilir
Zelıhaaaaa, Dün

Atama onayı derken

Toplam 4 mesaj

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