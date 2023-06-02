Eş durumu tayiniii

Eşim jandarma uzman çavuş ben kadrolu hemşireyim şimdi eşimin tayini çıktı ama başlayış yapmadı daha ben o tayin belgesi ile eş durumu tayini isteyebilirmiyin

Eşim jandarma uzman çavuş ben kadrolu hemşireyim şimdi eşimin tayini çıktı ama başlayış yapmadı daha ben o tayin belgesi ile eş durumu tayini isteyebilirmiyin