Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay

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02 Haziran 2023 21:00
Seçim taltifi pbs ye işlenmiş

Miktar ne acaba


kral122
Şube Müdürü
02 Haziran 2023 21:03

3000


garibanmemurefendi
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:05
Ucret yazmiyor ki para odulu geciyor

Karam1453
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:07

Aynen öyle ancak yatınca öğreneceğiz galiba

garibanmemurefendi, Dün
Ucret yazmiyor ki para odulu geciyor

garibanmemurefendi
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:08
Hicbir seyimiz net degil her sey muamma odul veriyorlar miktari belli degil bir kere de isi dogru yapin

Hasancan2000
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:10
İstanbula yatmış arkadaşlar

Garibanpol
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:11
Kaç lira
Hasancan2000, Dün
İstanbula yatmış arkadaşlar

garibanmemurefendi
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:13
Devrem orasi farkli ulkeye bagli herhalde yazi yeni geldi miktar bile belli degilken sizin mutemetler hemen gelmis mal mudurlugune yaziyi gondermisler bankaya hesaba yatmis helal olsun jet hizinda :)
Hasancan2000, Dün
İstanbula yatmış arkadaşlar

Hasancan2000
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:14
3000
Garibanpol, Dün
Kaç lira

Minnakpolis
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:17

Kim diyor yatmiş

Hasancan2000, Dün
İstanbula yatmış arkadaşlar

Ssimyaci
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:18
İşçi kodrusudur o, işçiler için 3000 TL ödül yazısı var
Hasancan2000, Dün
3000

garibanmemurefendi
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:22
Polis dedigin gelen evraki veya belgeyi okur kulaktan dolma bilgilerle konusmaz yazida iscilere 3 bin tl diyor pbs ise para odulu diyor miktar yazmiyor belli degil buna ragmen birisi cikip istanbula yatti diyor

kral122
Şube Müdürü
02 Haziran 2023 21:23

Benim paramı kim yedi o zaman ben istanbul da memurum

Hasancan2000, Dün
İstanbula yatmış arkadaşlar

Gazimehmet20
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:24
Bir fark yok
Ssimyaci, Dün
İşçi kodrusudur o, işçiler için 3000 TL ödül yazısı var

Memurhaps
Şef
02 Haziran 2023 21:24
İlk turda çalışan görevli olup 2 turda raporlu olanlara yatmıyor mu? Yarısını falan

koruma1903
Şef
02 Haziran 2023 21:27
İşcilere 3 bin olduğuna göre bize daha fazla yatar.

fani_madida
Şube Müdürü
02 Haziran 2023 21:30

Bu parayı illa naaş hesabına mi yatiracaklar yoksa dilekce yazsak farklı bir banka hesabına alabilir miyiz?


akbey aslan
Memur
02 Haziran 2023 21:34
Pbs ye baktım birsey girilmemiş giren iller hangileri arkadaşlar

PolisTr
Aday Memur
02 Haziran 2023 21:59
İlk turda çalışıp ikinci turda raporlu olan meslektaşın sistemde ödüllendirme gözüküyor
Memurhaps, Dün
İlk turda çalışan görevli olup 2 turda raporlu olanlara yatmıyor mu? Yarısını falan

samimi94
Aday Memur
02 Haziran 2023 22:01
Arkadaşlar şimdi ben de portalıma baktım 2 Haziran 2023 para ödülü yazıyor önceki ödüllendirmelerde taltif yazıyordu bunda para ödülü yazıyor acaba kaç lira yatıracaklar

faveka2112
Aday Memur
02 Haziran 2023 22:20
nedense bizim bürodada ikinci turda hep hasta oldular yaa salgın falanmı var acaba
Memurhaps, Dün
İlk turda çalışan görevli olup 2 turda raporlu olanlara yatmıyor mu? Yarısını falan
Toplam 82 mesaj
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