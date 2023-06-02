Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Haziran 2023 21:05
Depremzede üniversite sağlık çalışanı

Merhaba. Malatya'da üni hastanesinde 4b'li hemşireydim ve simdi kadroya geçtim. Depremzedeyim. Evimizi ve aile işimizi kaybettik ve ailem Erzincan'a taşındı. Ama ben mecburen Malatya'da çalışıyorum. Erzincan'a nasıl gecerim? Becayiş hakkım var mı? Veya üniversite sözleşmeyi fes eder mi evimin hasar durumunu kanıtlasam? Veya sb alımlarına başvurmak isterim fakat bu sefer de ckys'ye düşme problemi oluyor sanirim. Lütfen bana bu konudaki yaşanmışlıklarınızı aktarın. Teşekkür ederim.

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