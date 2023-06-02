Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


02 Haziran 2023 21:11
Hangisini Seçmeli

Hangisini secmeliyim

A)Gumruk memurlugu(trakya)

B)Universite memur (ankara)

C)Universire memur (kayseri)

D)Aile Bakanligi Memur (ankara)


Muhammed2023
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:18

C veya B kebap

Toplam 1 mesaj

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