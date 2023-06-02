Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


02 Haziran 2023 21:13
Dış göreve gidip terör tazminatı alamayanlar
Geçici görevle hataya gidip terör tazminatı alan var mı

27çevikk27
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:11
Ben aldım

Special36
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:28
Görev aldığın tarih aralığı neydi devrem
27çevikk27, Dün
Ben aldım

27çevikk27
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:29
12-29 mart
Special36, Dün
Görev aldığın tarih aralığı neydi devrem

Special36
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:30
Ne zaman yattı devrem
27çevikk27, Dün
12-29 mart

27çevikk27
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:31
29 mayıs
Special36, Dün
Ne zaman yattı devrem

dryddddddd
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:54
Hatay'da mı görev yaptınız
27çevikk27, Dün
Ben aldım

27çevikk27
Aday Memur
03 Haziran 2023 00:31
Evet
dryddddddd, Dün
Hatay'da mı görev yaptınız

erdemozde
Aday Memur
03 Haziran 2023 02:33

bende 1 mart 24 arası geçici görevliydim. bana da yatmamış terör parası


Sadeceinsan65
Aday Memur
03 Haziran 2023 07:20
Anladığım kadarıyla bu para ıcın ayrı talep ediyor illet Malatya da cok bekletmıstı ama gecen ay yatırdı subat ve mart ayını.
Toplam 9 mesaj

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