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Editörler : oto-danisman-expert


02 Haziran 2023 21:29
Egea rölantide titreme sorunu hk.

Aracım egea 1.4 easy. Lpg de veya benzinde fark etmiyor. Rolantide titreme var. Hafif gaza basınca titreme bitiyor. Benim aklima motor kulagi veya sarj dinamosu geliyor. Sizce Sorun ne olabilir arkadaşlar?

( akü yeni. Bobin ve dört buji değişti. Lpg on bin bakim yapıldı)

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