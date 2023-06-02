Evlenmemiş kadın öğretmenlere bir şey söylemek istiyorum

Henüz evlenmediyseniz ve yaşınız 35'i geçmediyse son bir fırsat var önünüzde. Devlet 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli, faizsiz 150 bin TL kredi veriyor. Sırf siz evlenesiniz ve anne olup sağlıklı bir nesil yetiştiresiniz diye. Bu fırsat kaçmaz. Uygun adamı bulma konusu da size kalmış. Allah yardımcınız olsun, iyi insanlar çıkarsın karşınıza. Merhametli ve iyi bir kadın değilseniz de lütfen evlenip çocuk falan yapmayın, nesli berbat etmeyin. Aynı şekilde, yanlış bir adam bulup; kendinizi, çocuğu, evlendiğiniz adamı ve nesli berbat etmeyin.

"...yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu."

kaynak: hurriyet