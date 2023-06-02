Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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02 Haziran 2023 21:59
Evlenmemiş kadın öğretmenlere bir şey söylemek istiyorum

Henüz evlenmediyseniz ve yaşınız 35'i geçmediyse son bir fırsat var önünüzde. Devlet 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli, faizsiz 150 bin TL kredi veriyor. Sırf siz evlenesiniz ve anne olup sağlıklı bir nesil yetiştiresiniz diye. Bu fırsat kaçmaz. Uygun adamı bulma konusu da size kalmış. Allah yardımcınız olsun, iyi insanlar çıkarsın karşınıza. Merhametli ve iyi bir kadın değilseniz de lütfen evlenip çocuk falan yapmayın, nesli berbat etmeyin. Aynı şekilde, yanlış bir adam bulup; kendinizi, çocuğu, evlendiğiniz adamı ve nesli berbat etmeyin.

"...yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu."

kaynak: hurriyet


skramz
Şube Müdürü
02 Haziran 2023 23:00

allah razı olsun benim de hayattaki tek amacım çocuk yapmaktı. hem de çocuk yapabilmek bakabilmek için kredi çekme aşamasına gelmişsek yanmışız. çocuğu sadece anne yetiştirmez baba da yetiştirir bu arada. bilginize.


Yamyamav
Aday Memur
03 Haziran 2023 00:28

Seçim bitince hürriyet...


melcea
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 01:45

Evlenince cocuk "yapmak" şart miymis? Kadinlar çocuk "yapsın" diye kredi mi veriliyormus? Ne kadar eğlenceli forum :))))(


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 10:21

35 yaş sınırı mı var


AUÇA
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:48

Ne günlere kaldık Ayvaz


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Haziran 2023 12:39

yurtdışından mesela kuzeyden bir hanım seçersek kredi geçerli oluyor mu?


hugo.almeida
Müsteşar
03 Haziran 2023 14:53

İnternetin böyle olumsuz tarafları da var. Parasını verip erişebilen hadsizce akıl verebiliyor.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
03 Haziran 2023 15:34
Herkes kendi hayatına baksa ne güzel olacak. Ayrıca bu devirde 150.000 lirayla ktedi çekip evlenen bir seneye kalmaz açlıktan boşanır.

hugo.almeida
Müsteşar
03 Haziran 2023 15:55

Cahiliye devri işte. Utanılacak şeyler müjde olarak sunuluyor.


UMAY13
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:02

Bu başlığı açan kişi bir Eğitimci mi ? Çünkü bir eğitimci böyle bir başlık açmaz burada ?


merve00000
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 16:07

daha araba alamıyoruz önce araba almak isteyenlere kredi versin çocuk hasta olsa hastaneye götürecek araba lazım. ekonomi düzelmeden evlenmem


mina88
Aday Memur
03 Haziran 2023 17:03

Konuyu açan şahsın hak ettiği cevap tam olarak bu...Ayrıca konu sahibinin 35+- kadınlarla ne sorunu var acaba?

hugo.almeida, 7 saat önce

İnternetin böyle olumsuz tarafları da var. Parasını verip erişebilen hadsizce akıl verebiliyor.


LaleBahcesi
Şef
03 Haziran 2023 19:06

Başlığı tekrar bir daha okuyun. Orada yeni yetişecek nesilden söz ediyor. Sizler ve bizler gittikten sonra yerimizi alacak olan nesli düşünerek yazılmış cümleler var. Onların var olabilmesi ve daha iyi, daha sağlıklı olabilmesi için kurulmuş cümleler var. Başlık aslında bir eğitimcinin bu dünyada yapmaya çalıştığı işin özünü anlatıyor. Eğitimci olanlar görebilir sadece!..

UMAY13, 6 saat önce

Bu başlığı açan kişi bir Eğitimci mi ? Çünkü bir eğitimci böyle bir başlık açmaz burada ?


LaleBahcesi
Şef
03 Haziran 2023 19:09

Haklısınız. Çocuk yetiştime ve eğitimle ilgili bu konuya gerçekten hadsizce yazanlar var.

Ama internetin olumlu taraflarına bakarsak, 2 haftadır bu konu gündemdeymiş, benim yeni haberim oldu internet haberleri sayesinde. İşte bu güzel yönleri...

Sırf bu kredi yüzden belki evlenebilirim. Benim gibi haberi olmayanlar olabilir diye, forumda da paylaştım. Ne güzel şey değil mi internet, eğer iyi kullanılırsa...

hugo.almeida, 7 saat önce

İnternetin böyle olumsuz tarafları da var. Parasını verip erişebilen hadsizce akıl verebiliyor.


LaleBahcesi
Şef
03 Haziran 2023 19:12

35 yaş sınırı yokumuş. Siz de evlenebilirsiniz, üzülmeyin.

35 diye belirtme sebebim, genelde kadınların 35 yaşından sonra evlenmeleri ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmeleri biraz zor olabiliyor. Bekleyenler genelde 35 falan oluyor, o nedenle 35 diye yazdım.

mina88, 5 saat önce

Konuyu açan şahsın hak ettiği cevap tam olarak bu...Ayrıca konu sahibinin 35+- kadınlarla ne sorunu var acaba?


LaleBahcesi
Şef
03 Haziran 2023 19:14

Yokmuş. Yaş sınır yokmuş.

Deniz Kum Güneş, 12 saat önce

35 yaş sınırı mı var


Kuskusuz
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 19:16

Kredi çekmenize gerek kalmayacak birini bulmanızı tavsiye ederim. Kredi çekmenize sebep olacak kadar istekleri olanın evlendikten sonrası ile ilgili kısmını tahmin bile edemem...

LaleBahcesi, 3 saat önce

Haklısınız. Çocuk yetiştime ve eğitimle ilgili bu konuya gerçekten hadsizce yazanlar var.

Ama internetin olumlu taraflarına bakarsak, 2 haftadır bu konu gündemdeymiş, benim yeni haberim oldu internet haberleri sayesinde. İşte bu güzel yönleri...

Sırf bu kredi yüzden belki evlenebilirim. Benim gibi haberi olmayanlar olabilir diye, forumda da paylaştım. Ne güzel şey değil mi internet, eğer iyi kullanılırsa...


mina88
Aday Memur
03 Haziran 2023 19:22

Böyle genelleme yapacak kadar sahadasın yani....Ne kadar boş birisin

LaleBahcesi, 3 saat önce

35 yaş sınırı yokumuş. Siz de evlenebilirsiniz, üzülmeyin.

35 diye belirtme sebebim, genelde kadınların 35 yaşından sonra evlenmeleri ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmeleri biraz zor olabiliyor. Bekleyenler genelde 35 falan oluyor, o nedenle 35 diye yazdım.


LaleBahcesi
Şef
03 Haziran 2023 19:23

Bu kredi faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli...

2 yıl sonra öderken hiç hissetmeyeceksiniz, şimdi 1500 TL ödeseniz sizi etkilemez, onun gibi bir şey olacak ödemeler.

Şu anda bir öğretmen kenarda köşede 100 TL olmadan biraz zor evlenir. Eşyalar, tören giderleri derken en az 100 TL lazım. Birikimi yoksa faizli kredi ile veya k.kartı ile bunu ödemek için 2 yıl boyunca maaşının yarısını vermen lazım. Fakat devletin şimdi organize ettiği kampanya çok makul.

Kuskusuz, 3 saat önce

Kredi çekmenize gerek kalmayacak birini bulmanızı tavsiye ederim. Kredi çekmenize sebep olacak kadar istekleri olanın evlendikten sonrası ile ilgili kısmını tahmin bile edemem...


LaleBahcesi
Şef
03 Haziran 2023 19:26

Boş biri değilim, bilimsel literatürü tarayarak 35 ile ilgili bir şeyler yazıyorum. Bilmediğiniz konuların size "boş" gelmesini anlayabiliyorum. Umarım bu başlıktaki paylaşımlar sizin için fırsat olur ve siz de faydalanırsınız.

mina88, 3 saat önce

Böyle genelleme yapacak kadar sahadasın yani....Ne kadar boş birisin

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