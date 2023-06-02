Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Haziran 2023 22:08
Kadroludan istifa edip sözleşmeliye tercih

Merhabalar. Üniversite hastanesinde kadrolu iken herhangi biz zamanda istifa edip sözleşmeli alımlarda tercih verilebiliniyor mu? Ben yapılabiliniyor diye biliyorum. Bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.


Hemşiree25585
Aday Memur
03 Haziran 2023 19:21

Bilen bir arkadaş yok mudur


servet07
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:06

Eger son kadroya gecenlerden degilsen oluyor..bu son kadroya gecenlerde ösym son 1 yil icinde sozlesmeli olarak calismamiş olma sarti koyuyor.

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