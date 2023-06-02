Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Haziran 2023 22:16
Temmuzda yapılacak zam

Vay arkadaş bir Mehmet Şimşek algısıdır aldı başını gidiyor. Şunu yazanlar var Mehmet Şimşek gelirse bol keseden maaş dönemi bitti... Aranızda bol keseden maaş zammı aldığını düşünen var mı ?


yellow2578
Aday Memur
02 Haziran 2023 22:50
Secim olmasa muhalefet olmasa rüyamızda görürdük 22 leri inan yanımızdan bile geçmezdi şimdi yapacak bir şey yok alicaz kademeli olarak amaaa kışın acısıda büyük olacak gibi
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