Temmuzda yapılacak zam

Secim olmasa muhalefet olmasa rüyamızda görürdük 22 leri inan yanımızdan bile geçmezdi şimdi yapacak bir şey yok alicaz kademeli olarak amaaa kışın acısıda büyük olacak gibi

Secim olmasa muhalefet olmasa rüyamızda görürdük 22 leri inan yanımızdan bile geçmezdi şimdi yapacak bir şey yok alicaz kademeli olarak amaaa kışın acısıda büyük olacak gibi