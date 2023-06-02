Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


02 Haziran 2023 22:20
Deprem bölgesi mezeret
Mazeret bekliyoruz hala neden belli olmadı genel atama da mı belli oluyor.

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim TaltifiSeçim taltifi pbs ye işlenmişİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler112 ekip talebiCeza alırmıyım hatayla oldu?Öğretmen emniyet lojmanindaTwitter üzerinden küfür edildi ben ceza alır mıyım?Bekcılerın hepsi polis yapılsa

Sözlük

seçimden sonraki ilk sözleri 2 Majezik/Arveles/Parol 3 gelgeç gönüllü 1 dorothea puente 1 31 mayıs 2023 ufo açıklaması 2 vitruvius adamı 1 dorothy eady 1 yazım yanlışı 1 nihavend saz semai 1 taam 1

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi