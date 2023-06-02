Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Haziran 2023 23:00
Ankara içi tayin
Ankara içinde eşi hemşire olup aile sağlığı merkezinde çalışan ve tayin olacak olan var mı arkadaşlar

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