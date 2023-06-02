Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Haziran 2023 23:06
Bundan Sonra Az Güler Çok Ağlarız

Ben diyeyim de siz zamanla göreceksiniz zaten. Bu arada mesele sadece ekonomi seğil


Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
02 Haziran 2023 23:15
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Yürü defol git aç herif


Devir Kötü
Memur
02 Haziran 2023 23:17

Çok şükür haramla doyurmuyorum tok herif

Abbas.KILKUYRUK2, Dün

Yürü defol git aç herif


Devir Kötü
Memur
02 Haziran 2023 23:32

Bazısı itten kaçar gibi gerçeklerden kaçıyor. Zaten bunların kafa da kiralık, beyni bazanın altına atmış ne derseler onu tekrarlıyorlar.

Dolar çıkıyor diyoruz pkklı diyorlar

Alım gücü düşüyor diyoruz fetöcü diyorlar

Et alamıyoruz diyoruz hain diyorlar

Evler uçtu diyoruz bölücü diyorlar

Arabaya güç yetmiyor diyoruz chpli diyorlar

Marketler çok pahalı diyoruz hdpli diyorlar

Bir pantolon LC'de 700 TL diyoruz şerefsiz diyorlar

Maaş yetmiyor diyoruz 15 temmuz diyorlar

Zamlar 2 ay dayanıyor diyoruz darbeci diyorlar

Liyakat unutuldu diyoruz namussuz diyorlar

Hâsılı ben ne dersem ithamlarla, iftira ve hakaretlerle karşılık veriyorlar.


wiseelit
Aday Memur
03 Haziran 2023 06:45

doğru. Çok ağlar, az güleriz.


Memuristan89
Şef
03 Haziran 2023 16:11

Sizin başınıza atatürk gelse mutlu olmazsınız. Siz daima az gülmeye ve çok ağlamaya mahkumsunuz


raıkkonen
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:37

Mesele sadece ekonomik değil diyor. Saydığı şeylerde ekonomiden başka birşey yok.

Devir Kötü, Dün

Bazısı itten kaçar gibi gerçeklerden kaçıyor. Zaten bunların kafa da kiralık, beyni bazanın altına atmış ne derseler onu tekrarlıyorlar.

Dolar çıkıyor diyoruz pkklı diyorlar

Alım gücü düşüyor diyoruz fetöcü diyorlar

Et alamıyoruz diyoruz hain diyorlar

Evler uçtu diyoruz bölücü diyorlar

Arabaya güç yetmiyor diyoruz chpli diyorlar

Marketler çok pahalı diyoruz hdpli diyorlar

Bir pantolon LC'de 700 TL diyoruz şerefsiz diyorlar

Maaş yetmiyor diyoruz 15 temmuz diyorlar

Zamlar 2 ay dayanıyor diyoruz darbeci diyorlar

Liyakat unutuldu diyoruz namussuz diyorlar

Hâsılı ben ne dersem ithamlarla, iftira ve hakaretlerle karşılık veriyorlar.


2ven
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:50

Kız çocuğunuz varsa bir gün mutlaka telefonunuz çalacak, emniyetten aranacaksınız ve o ses size acı acı çocuğunuzun bir Afgan-Suriyeli tarafından taciz edildiğini söyleyecek, küfür ede ede karakola gidip işlemlerinizi yapacaksınız.


Memuristan89
Şef
03 Haziran 2023 20:17

Size bunu daima söyleyeceğim. Siz ırkçısınız. Siz faşistsiniz. Siz kafatascısınız. Ülkemizde suriyelilerden daha fazla ortaasya ülkelerinden gelen yabancılar da var. Benim olduğum bolge de çok yoğun bir şekilde Özbek Tacik Kırgız Kazak var. Neden bir taneniz çıkıpta bunlar için tacizci tecavüzcü demiyor.

Ha bu arada Allah sizi bu yabancılarla cezalandırdı ve kendisine vatandaşlık verilmiş sığınmacıların oylarıyla Reis tekrar başkan seçildi. Bu da size büyük bir ders olsun.

Muhalefet böyle dışlayıcı ötekileştirici dili kullandığı sürece asla millet ile milli irade ile barışık olamayacak

2ven, 3 saat önce

Kız çocuğunuz varsa bir gün mutlaka telefonunuz çalacak, emniyetten aranacaksınız ve o ses size acı acı çocuğunuzun bir Afgan-Suriyeli tarafından taciz edildiğini söyleyecek, küfür ede ede karakola gidip işlemlerinizi yapacaksınız.


Yorumsuzadam
Memur
03 Haziran 2023 20:20

Şükretmesini bilen insan her türlü geçinir, Allah bereketini verir


2ven
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:34

Ne güzel itiraf ediyor arağçı deyyus

Memuristan89, 2 saat önce

Size bunu daima söyleyeceğim. Siz ırkçısınız. Siz faşistsiniz. Siz kafatascısınız. Ülkemizde suriyelilerden daha fazla ortaasya ülkelerinden gelen yabancılar da var. Benim olduğum bolge de çok yoğun bir şekilde Özbek Tacik Kırgız Kazak var. Neden bir taneniz çıkıpta bunlar için tacizci tecavüzcü demiyor.

Ha bu arada Allah sizi bu yabancılarla cezalandırdı ve kendisine vatandaşlık verilmiş sığınmacıların oylarıyla Reis tekrar başkan seçildi. Bu da size büyük bir ders olsun.

Muhalefet böyle dışlayıcı ötekileştirici dili kullandığı sürece asla millet ile milli irade ile barışık olamayacak


Memuristan89
Şef
03 Haziran 2023 21:26

Sizin gibi düşünen karnaval evlatlarına mustehak

2ven, 1 saat önce

Ne güzel itiraf ediyor arağçı deyyus


2ven
Aday Memur
03 Haziran 2023 21:28

Gir karını arap şeyhlere 4. olarak ver. Sana yakışır.

Memuristan89, 34 dk. önce

Sizin gibi düşünen karnaval evlatlarına mustehak

Toplam 12 mesaj

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