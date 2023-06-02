Bundan Sonra Az Güler Çok Ağlarız

Size bunu daima söyleyeceğim. Siz ırkçısınız. Siz faşistsiniz. Siz kafatascısınız. Ülkemizde suriyelilerden daha fazla ortaasya ülkelerinden gelen yabancılar da var. Benim olduğum bolge de çok yoğun bir şekilde Özbek Tacik Kırgız Kazak var. Neden bir taneniz çıkıpta bunlar için tacizci tecavüzcü demiyor.

Ha bu arada Allah sizi bu yabancılarla cezalandırdı ve kendisine vatandaşlık verilmiş sığınmacıların oylarıyla Reis tekrar başkan seçildi. Bu da size büyük bir ders olsun.

Muhalefet böyle dışlayıcı ötekileştirici dili kullandığı sürece asla millet ile milli irade ile barışık olamayacak