Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


02 Haziran 2023 23:55
Doktora Yapılan Alanın Dışında Doçentliğe Başvurmak

Merhaba kıymetli hocalarım.

Ben bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisiyim. Sağlık bilimlerinde bir alanda doktora yapmak istiyorum. Bulunduğum üniversitede bu doktora programı yok. Genel isimle açılmış başka bir doktora programı var. Buradaki hocalarım bu doktora programında ama benim istediğim alanda doktora yapmamı istiyorlar. Yani ben A alanında ama B anabilim dalında doktora yapmış olacağım. İleride B anabilim dalında doktora sahibi olarak A alanında doçentliğe başvurabilir miyim? Akademik olarak ne gibi zorluklarla karşılaşabilirim?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmeler2022 Ekim Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriAdayın başvurusu donduruldu50d 33a kadro problemleri2023 Akademik Kadro İzinleriProf, doçent ve dr. öğrt. üyesi maaşlarıÖğretim görevlisi olarak yer değiştirdim yolluk alma hakkım var mı2019 akademik teşvik başvurusu (2023)TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu

Sözlük

dorothy eady 1 yazım yanlışı 1 caravaggio 1 31 mayıs 2023 ufo açıklaması 2 bir dilek hakkı verilse 1 vitruvius adamı 1 serapa kelimesi 2 tasarruf 1 ödeme emri 1 Cerrahpaşa 1

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi