Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


03 Haziran 2023 00:18
Kurumlar Arası Geçiş !!!

Gençlik Spor Bakanlığından DHMİ memurluğuna geçiş yapabilir miyim bilgisi olan var mı ? Ayrıca Çalışma koşulları halkında bilgi verebilecek olan var mı ?


hsnd
Müsteşar
03 Haziran 2023 00:50
Sınavla geçebilirsiniz.

yeşilrussel
Aday Memur
03 Haziran 2023 09:12

Kpss 90 +alir puanla gecersiniz obur turlu olmaz


cryserbay
Aday Memur
03 Haziran 2023 10:27

kurumlar arası geçişte de mi kpss şartı gerekiyor ? ilginçmiş gerçekten , bi de 90 üstü valla helal olsun

yeşilrussel, Bugün

Kpss 90 +alir puanla gecersiniz obur turlu olmaz

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