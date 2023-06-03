Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


03 Haziran 2023 00:19
İşaret dili kursiyer seçme sınavı

Diyanet işleri başkanlığı İsaret dili eğitimi kursiyer seçme sınavına çağırıldım sınavla alakalı bilgisi olan varmı ne soracaklar nasıl seçecekler

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