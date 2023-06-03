Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


03 Haziran 2023 01:29
asdep aile ve sosyal hizmetler bakanlığı 2431 personel alım sonucu/

Selam forum 👋👋 Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı 2431 personel alımı sonuçları hayırlı olsun. İstanbul için asıl listedeyim, Asdep olarak. Asdep hakkında bilgi sahibi olanlar, hele bir de İstanbul'da Asdep varsa, konuyu şenlendirse ne iyi olur. Nedir bu ASDEP, çalışma koşulları, maaşları, özlük hakları, kariyer olanakları ve tabiki de bu işi İstanbul'da yapmak nasıldır?


Çakırbeyliii
Aday Memur
03 Haziran 2023 12:40
Merhaba bende İstanbul'a atandım koruma ve güvenlik olaeka acaba çalışma saatleri şartları vs nasıl

Fatih131
Aday Memur
03 Haziran 2023 13:01
Hemsire kadrosu hakkında bilgisi olan varmi
Toplam 2 mesaj

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