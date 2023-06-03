Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Haziran 2023 02:38
Sözleşmeli atanırsak kpss puanı ne olur

Merhaba mesela sözleşmeli olarak adalet bakanlığına atanırsam kpss puanımı yeni pomem asem vs dış kaynak alımlarında kullanabilir miyim? Yoksa puan işlevsiz mi?

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