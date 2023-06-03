Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 02:54
Yurtdışı
Egmde 657ye tabi olan istanbulda mesleğe başlamış 16 k maaş alan 12 lira kira veren hayatta kalmaya çalısan bireyim başındayım yolun ama yurtdışına gitmek için uğraşıyorum hangi yolla ne şekilde gidebilirim tavsiyeleriniz önemli evlilik hariç

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