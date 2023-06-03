Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2023 03:09
Üniversite de Koruma ve Güvenlik Memuru resmi tatil de çalışır mı

Üniversite de Koruma ve Güvenlik Memuru resmi tatil de çalışır mı dini ve milli bayramlar vs resmi tüm tatiller bir bilen var mı mevzuat nasıl


ByAstsubay
Aday Memur
03 Haziran 2023 13:42
Vardiya usulü çalışırlar ve denk gelirse evet çalışır

berkay7467
Aday Memur
03 Haziran 2023 21:57

Vardiya usulu calıştığı taktirde mesai olmadığı için 8 saate 1 gün izin verilir.Resmi günlerde

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