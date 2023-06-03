Bekcılerın hepsi polis yapılsa

Devrem bekçileri, polis yapılamaz sözüne pek katılmıyorum açıkçası.. Doktorluk Mühendislik gibi kariyer mesleği değiliz hep hor görülen kahveden tuttuğumu polis yaparım anlayışı mevcut iken bekçileri 1 dakikada bile polis yapılması bana çok uzak gelmiyor. Hatta ülkemizde öğretmenlik bile kariyer mesleği değildir bunu ispatt edebilirim sene 95 97 arası olmazı lazım 40 günlük öğretmenlik yada 40 günlük öğretmenler mevzusunu yaşınız elveriyorsa hatırlmanız lazım. O günkü dönemde öğretmen açığı olduğu için farklı branştaki mezunları öğretmen yapmışlardı öyle bişeyler olmuştu bende küçüktüm ama az çok hatırlıyorum.. Bizler vazgeçilmez değiliz bu konuda anlaşalım evet içimizde stareji geliştirebilen bu mesleğe birkaç kumaş fazla gelen çok donanımlı arkadaşlarımızın olduğu aşikar ancak gerçeklerde ortada.. Ben bekçilerin, polis yapılmasına açıkçası çok sıcak bakarım hem ikinci şark gerçekten tarih olur hem belki mesai ücreti ve birkaç kazalınan hak ile işler bir nevi daha yoluna koyulabilir tekrar etmek istiyorum polislik kariyer mesleği değildir normal maaşla çalışılan bir meslektir ben böyle düşünüyorum.. Gerçekçi düşünüyorum..

Devrem bekçileri, polis yapılamaz sözüne pek katılmıyorum açıkçası.. Doktorluk Mühendislik gibi kariyer mesleği değiliz hep hor görülen kahveden tuttuğumu polis yaparım anlayışı mevcut iken bekçileri 1 dakikada bile polis yapılması bana çok uzak gelmiyor. Hatta ülkemizde öğretmenlik bile kariyer mesleği değildir bunu ispatt edebilirim sene 95 97 arası olmazı lazım 40 günlük öğretmenlik yada 40 günlük öğretmenler mevzusunu yaşınız elveriyorsa hatırlmanız lazım. O günkü dönemde öğretmen açığı olduğu için farklı branştaki mezunları öğretmen yapmışlardı öyle bişeyler olmuştu bende küçüktüm ama az çok hatırlıyorum.. Bizler vazgeçilmez değiliz bu konuda anlaşalım evet içimizde stareji geliştirebilen bu mesleğe birkaç kumaş fazla gelen çok donanımlı arkadaşlarımızın olduğu aşikar ancak gerçeklerde ortada.. Ben bekçilerin, polis yapılmasına açıkçası çok sıcak bakarım hem ikinci şark gerçekten tarih olur hem belki mesai ücreti ve birkaç kazalınan hak ile işler bir nevi daha yoluna koyulabilir tekrar etmek istiyorum polislik kariyer mesleği değildir normal maaşla çalışılan bir meslektir ben böyle düşünüyorum.. Gerçekçi düşünüyorum..

pmyo235, Bugün Bekçilerin polis olması açıkçası benim kabul edemeyeceğim bi durum teşkilat adına böyle bi saçmalık olamaz adamı lise mezunu ilkokul mezunu alıyosun sonra bedavadan polis yapıyorsun