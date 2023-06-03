Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 07:59
Bekcılerın hepsi polis yapılsa
İkinci sark muhabbeti ortadan kalkar zaten doguda kalmak isteyecek dogulular personel ihtiyacı da kalmayacak doguya cok fazla. Acil olarak bunu twıterda dile getirmek lazım bekcılerı polis yapın 2.sarkı kaldırın diye. Belkı kımsenın aklına gelmemis tir belki memlekette calısma yı da boylelıkle geri getirirler.

sagami
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 08:09

Zaten bir gün olacağı bu


mengok
Şef
03 Haziran 2023 08:37
Bekçiler memleketlerinden ayrılmak istiyor mu bakalım ..

Sadeceinsan65
Aday Memur
03 Haziran 2023 08:41
İste ayrılmazlar onlar istemeden kimse ayırmaz adamda lazım olmaz hepsi asıret cocugu sonuncta dogudakılerın az muz degil ler kimse dokunmaz orda polislik yaparlar iste hatırı sayılır derece asıret cocugu var gordugum kadarıyla cogu aynı asıretten polisler memleketinde yada yakın calısıyor lar zaten. Tayini cıkıp yıllardır ilısıgı kesılneyenler oldugu da soylenıyor zaten
mengok, Bugün
Bekçiler memleketlerinden ayrılmak istiyor mu bakalım ..

Kosovali7171
Memur
03 Haziran 2023 09:02
Şuan eski sistemyok bekcilige gerek de yok ne iş yapiyorlar gerçekten merak ediyorum aldıkları para gerçekten zarar bize yüzde bir faydaları yok mahalle arasında iki tur atıp gidip yatıyorlar kim bekçilik önemlidir tekrar geri getirelim demiş gerçekten çok merak ediyorum

pmyo235
Memur
03 Haziran 2023 09:05
Bekçilerin polis olması açıkçası benim kabul edemeyeceğim bi durum teşkilat adına böyle bi saçmalık olamaz adamı lise mezunu ilkokul mezunu alıyosun sonra bedavadan polis yapıyorsun

Kosovali7171
Memur
03 Haziran 2023 09:32
Üstünle terbiyeli konuş hadsiz seni iyi niyetli olalım diyoruz rapor tutmuyoruz siz civittiniz iyice bekçilik devlete zarardır nokta bir kişi de çıksın polis arkadaşlardan ya olur mu ise yarıyorlar desin susacagim ne bizim yukumuzu alıyorlar ne işe yarıyorlar kaba üst araması bile iptal etti mahkeme

samban10
Şef
03 Haziran 2023 09:36
Teklif saçma yapılan yorum ondan daha saçma bekçi polisi birbirine düşürmek için açılmış bir başlik ve başarmiş sonuç olarak. Polis bekciye işe yaramaz demiş bekçi sen kendine bak uyuyorsun demiş . Burası sizin köy kahveniz değil herkese açık bir platform hicbirinizin emniyet teşkilatını bu şekilde göstermeye hakkınız yok.

Kosovali7171
Memur
03 Haziran 2023 10:30
Yönetmeliği aç oku bakalım polis bekçinin neyidir görürsün abisi felan hayırdır terbiyesiz herif size meslek etiğini ogretememisler bekçi mi bizim abimiz oluyor sicil olarak tutanaklarda 40 yıllık bekçi bir yıllık polisin arkasında en sonda imza açılır herkes haddini bilsin zaten biz efendi ola ola bu hale geldiniz

Hayalci99
Memur
03 Haziran 2023 11:10

Adamlar neden polis olsun. Polis olup İl İl gezip parayı nakliyeye mi harcasın. Tayin derdi yok emekli olana kadar memleketinde keyif yap. Polislerden isteyenler bekçi yapılmalı.


Proletariat
Editor
03 Haziran 2023 13:08
Devrem bekçileri, polis yapılamaz sözüne pek katılmıyorum açıkçası.. Doktorluk Mühendislik gibi kariyer mesleği değiliz hep hor görülen kahveden tuttuğumu polis yaparım anlayışı mevcut iken bekçileri 1 dakikada bile polis yapılması bana çok uzak gelmiyor. Hatta ülkemizde öğretmenlik bile kariyer mesleği değildir bunu ispatt edebilirim sene 95 97 arası olmazı lazım 40 günlük öğretmenlik yada 40 günlük öğretmenler mevzusunu yaşınız elveriyorsa hatırlmanız lazım. O günkü dönemde öğretmen açığı olduğu için farklı branştaki mezunları öğretmen yapmışlardı öyle bişeyler olmuştu bende küçüktüm ama az çok hatırlıyorum.. Bizler vazgeçilmez değiliz bu konuda anlaşalım evet içimizde stareji geliştirebilen bu mesleğe birkaç kumaş fazla gelen çok donanımlı arkadaşlarımızın olduğu aşikar ancak gerçeklerde ortada.. Ben bekçilerin, polis yapılmasına açıkçası çok sıcak bakarım hem ikinci şark gerçekten tarih olur hem belki mesai ücreti ve birkaç kazalınan hak ile işler bir nevi daha yoluna koyulabilir tekrar etmek istiyorum polislik kariyer mesleği değildir normal maaşla çalışılan bir meslektir ben böyle düşünüyorum.. Gerçekçi düşünüyorum..
pmyo235, Bugün
Bekçilerin polis olması açıkçası benim kabul edemeyeceğim bi durum teşkilat adına böyle bi saçmalık olamaz adamı lise mezunu ilkokul mezunu alıyosun sonra bedavadan polis yapıyorsun

EbuCehıl
Aday Memur
03 Haziran 2023 13:39

ben kemal gelince ilk iş bekçileri polis yapıcam


Erzurumli025
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:13

Bekcilerin aldığı Aranan Şahıs, Narkotik madde, silah bıçak ayrıca Polis Abilerine oldukları desteği hiç görmezden geliyorsunuz ve çok bencil bu mesleği hakketmeyen bir insan olduğunuzu yazinizdan belli ediyorsunuz meslektaşız aynı mesleği icra ediyoruz iyi kötü canlarımız birbirimize emanet .rapor tutsan eline ne geçecek arkandan yıllarca beddua ettirip mesleği bitirip belki o emekliliği görmeden öleceksin yanına kar ne kalacak çoluk çocuğun bile o paradan hayır görmeyecek kötü düşüncelerinizi kendinize saklayıp iyi olmayı deneyebilirsiniz vesselam

Kosovali7171, Bugün
Üstünle terbiyeli konuş hadsiz seni iyi niyetli olalım diyoruz rapor tutmuyoruz siz civittiniz iyice bekçilik devlete zarardır nokta bir kişi de çıksın polis arkadaşlardan ya olur mu ise yarıyorlar desin susacagim ne bizim yukumuzu alıyorlar ne işe yarıyorlar kaba üst araması bile iptal etti mahkeme

Vedelii
Şef
03 Haziran 2023 17:13
Ne raporu tutacaksın Allah aşkına ya. Burada bunları yazıp başka sayfada 12-12 zulmü diye sitem etmiyorsun umarım. Zira kafa aynı kafa.
Kosovali7171, Bugün
Üstünle terbiyeli konuş hadsiz seni iyi niyetli olalım diyoruz rapor tutmuyoruz siz civittiniz iyice bekçilik devlete zarardır nokta bir kişi de çıksın polis arkadaşlardan ya olur mu ise yarıyorlar desin susacagim ne bizim yukumuzu alıyorlar ne işe yarıyorlar kaba üst araması bile iptal etti mahkeme

Vedelii
Şef
03 Haziran 2023 17:14
Sen ne mezunusun?
pmyo235, Bugün
Bekçilerin polis olması açıkçası benim kabul edemeyeceğim bi durum teşkilat adına böyle bi saçmalık olamaz adamı lise mezunu ilkokul mezunu alıyosun sonra bedavadan polis yapıyorsun

akılvemantık
03 Haziran 2023 18:42

Bence bekçilere sınav yapılması isteyenlerin başarılı olanların polis olması. Kalanlarında gih olarak idari hizmetlerde bürolar gibi 6+1 çalıştırılması gerekiyor. 5 yıldır karakollarda çalışıyorum bir bekçinin amacına hizmet ederek geceleyin hırsız getirdiğine çok nadir şahit oldum. Bunu da yapamıyorsa ya da önleyemiyorsa, gitsin hepsi gündüz fotokopi çeksin diğer kurumlarla aradaki gel gitleri yapsın daha iyi. Bu şekilde ne nöbet var,ne mukayyitlşk var ne tayin var ne bi sorumluluk var üstte arayamayacaklarmış kimlik soramayacaklarmış böyle saatini doldurup gidiyor polis memurlarıda ordan oraya savruluyor kendini enayi gibi hissediyor malesef öyle de görünüyor artısını eksisini hesap edince

Toplam 15 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim TaltifiSeçim taltifi pbs ye işlenmişİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler112 ekip talebiCeza alırmıyım hatayla oldu?Öğretmen emniyet lojmanindaTwitter üzerinden küfür edildi ben ceza alır mıyım?Bekcılerın hepsi polis yapılsa

Sözlük

yazım yanlışı 1 dorothea puente 1 filtre kahve 2 Tasavvuf 1 seçimden sonraki ilk sözleri 2 sözlükte tanımlama zorunluluğun artık olmaması 2 tecessüm 2 Cerrahpaşa 1 hibirlik 1 gelgeç gönüllü 1

Son Haberler

Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL cezaAnkara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyorTürkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştıYeni kabine bugün belli oluyor...CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Editörün Seçimi

Seçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Sizce yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi