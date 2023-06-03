KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Haziran 2023 08:38
Asem kazandım süreç nasıl olacak?

Bundan sonraki süreç nasıl olacak kıymetli büyüklerim, 5, 16 Haziran tarihlerinde sevk kağıdı almak gerekiyormuş il jandarma komutanlığından, sağlık raporuna itirazlarda 4 ağustosa kadar itiraz raporlarını iletmesi gerekiyormuş, intibah ne zaman olur ne zaman kayıt kabul evrakları açıklanır bilgisi olan var mı acaba


Askerpolis94
Aday Memur
03 Haziran 2023 09:48

hayırlı olsun kardeş intibah roman :) bizim katılacağımız intibak eğitimi ben ikmal asem asil kazandım senin branş ne?


NazımCanYılmaz
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:14

Muharebe Bilgi sistem teknisyenliği


NazımCanYılmaz
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:18

Oto düzeltilmiş kardeş ya intibak ne zaman olur:)


ByAstsubay
Aday Memur
03 Haziran 2023 13:41
Eylül gibi baslar hocam intibak kolaydır kısa sürüyor zaten 20 gün
NazımCanYılmaz, 11 saat önce

Oto düzeltilmiş kardeş ya intibak ne zaman olur:)


hakankaplan03
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:40

Merhaba bende asil kazandım intibak Karabükte(Safranbolu) 13 ağustosta başlayacak diye planlama yapılyıor.


Askerpolis94
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:18

asem hangi illerde oluyor bilgin var mı ikmalin ili hakkında bilgin var mı

hakankaplan03, 7 saat önce

Merhaba bende asil kazandım intibak Karabükte(Safranbolu) 13 ağustosta başlayacak diye planlama yapılyıor.

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