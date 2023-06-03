Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 08:41
İstanbul valisi yeni ıc isleri bakanı olacak dıyorlar
Memurlar netin haberine gore ali yerlıkaya olacak diyorlar nasıl biridir. Bize iyileştirme yapar mı sizce olursa

derdedert
Aday Memur
03 Haziran 2023 08:50
İstanbul özelinde ne faydasını ne zararını görmedik

Yok yaaaa
Aday Memur
03 Haziran 2023 09:45
Twitter da etkinlik yapmamış lazım, sesimizi duyurmamız lazım. Bakın öğretmenler sürekli birseyler istiyor. Ve alıyorlar.

Hayalci99
Memur
03 Haziran 2023 11:18

Kim gelirse gelsin Allah hayırlar getirsin. İnşallah memurunu düşünen biri gelir. Deprem bölgesinden tayinde olamadık perişan haldeyiz. Saat:21'de açıklanıyor.


erhannn34
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 11:35
Belli olsun yapalım
Yok yaaaa, Bugün
Twitter da etkinlik yapmamış lazım, sesimizi duyurmamız lazım. Bakın öğretmenler sürekli birseyler istiyor. Ve alıyorlar.

tilkiandrei
Memur
03 Haziran 2023 11:48
Ben şahsen az çok tanıdığım için birşey beklemiyorum

aslanparçalar
Şef
03 Haziran 2023 12:04

Sürekli polisle iç içe olduğu için polisin sorunlarını bilir faydası olur inşallah bakan olursa tabii.


Delidolu66
Aday Memur
03 Haziran 2023 12:10
Polisin sorunlarını herkez biliyor ama kimsede bir şey yapmak istemiyor.
Toplam 7 mesaj

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