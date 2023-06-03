Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2023 09:01
Yeni Adalet Bakanı Kim Olacak?
Yeni adalet bakanı kim olabilir ya da kim olacak haberler dışında farklı kulisi olan var mı?

ilteber78
Aday Memur
03 Haziran 2023 12:50
Yılmaz Tunç diye haberler vardı bı ara. 3 döneme takıldığı için milletvekili olmamıştı.

katibim yatıyorum
Memur
03 Haziran 2023 14:19

isimlerin bir önemi var mı?


gardiyan4255
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:44
Bence bir önemi yok 20 yolda kaç tane bakan değişti ikmden vekil oldu değişen birsey olacak mı olmayacak
Toplam 3 mesaj

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