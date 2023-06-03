Hangi Lisedesiniz Ve Memnun Musunuz?

Kız imamhatipte proje okulundayım ve gayet memnunum.5 senedir hiç bağırmadım,nöbette zorlanmadım,disiplin suçuna şahit olmadım,sigara içen ve kötü alışkanlığı olan öğrenci görmedim.Hadsiz veli ile yüz göz olmadım.Dilerim böyle de devam eder ama sanırım 3 yılım kaldı burda.Max 8 sene çalışılıyor bir okulda çünkü

Kız imamhatipte proje okulundayım ve gayet memnunum.5 senedir hiç bağırmadım,nöbette zorlanmadım,disiplin suçuna şahit olmadım,sigara içen ve kötü alışkanlığı olan öğrenci görmedim.Hadsiz veli ile yüz göz olmadım.Dilerim böyle de devam eder ama sanırım 3 yılım kaldı burda.Max 8 sene çalışılıyor bir okulda çünkü