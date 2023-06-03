Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Haziran 2023 09:07
Hangi Lisedesiniz Ve Memnun Musunuz?
Hangi Lisedesiniz Ve Memnun Musunuz?

Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2023 15:43

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeyim ve hiçç memnun değilim!!? Öğrenci profili düşük ve veliler ilgisiz!!! Okula gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu sorunlu ailelerin çocukları! Terbiye, nezâket, görgü kuralları, özbakım.... vs gibi unsurlar çok sıkıntılı ve doğal olarak da akademik başarı yerlerde geziyor!?Ama olsun, bir umut eğitimde şahlanırsak diye de elimizden geleni yapıyoruz!?)))


kmkm_tr
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 15:52
Kız imamhatipte proje okulundayım ve gayet memnunum.5 senedir hiç bağırmadım,nöbette zorlanmadım,disiplin suçuna şahit olmadım,sigara içen ve kötü alışkanlığı olan öğrenci görmedim.Hadsiz veli ile yüz göz olmadım.Dilerim böyle de devam eder ama sanırım 3 yılım kaldı burda.Max 8 sene çalışılıyor bir okulda çünkü

ayzıtt90
Aday Memur
03 Haziran 2023 15:59
MTAL'deyim memnun değilim

ayzıtt90
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:00
Maksimum bi okulda 8 sene çalışıldığını ilk kez duyuyorum bizim okuldakiler demirbaş olmuşlar halbuki.
kmkm_tr, 6 saat önce
Kız imamhatipte proje okulundayım ve gayet memnunum.5 senedir hiç bağırmadım,nöbette zorlanmadım,disiplin suçuna şahit olmadım,sigara içen ve kötü alışkanlığı olan öğrenci görmedim.Hadsiz veli ile yüz göz olmadım.Dilerim böyle de devam eder ama sanırım 3 yılım kaldı burda.Max 8 sene çalışılıyor bir okulda çünkü
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