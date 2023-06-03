Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Haziran 2023 09:23
Sağlık Bakanlığına Kurumlararası geçiş yapan var mı?

Merhaba, başka bir bakanlıktan sağlık bakanlığına sınavsız kurumlararası geçiş yapan var mı? Ve ya yapan eş dost tanıdığı olan var mı? Bende geçmek istiyorum. Fakat süreç nasıl işliyor bilmiyorum. Kime sorsam çok farklı cevaplar alıyorum. Çok fazla bilgi kirliliği var. Mesaj atar mısınız?


wiseelit
Aday Memur
03 Haziran 2023 12:33

geçmenizi tavsiye etmem. En liyakatsiz ve en çok mobbing olan kurumlar bu bakanlığa ait. Sakın geçmeyin.

Tavsiye etmiyorum.


birbirikim
Aday Memur
03 Haziran 2023 18:42

Benim hayalim sağlık. Siz sevmeyebilirsiniz ama ben seviyorum. Ve bilgi almak için konu açtım. Bilen birileri yorum yapmasını bekliyorum. Teşekkür ederim.

wiseelit, 9 saat önce

geçmenizi tavsiye etmem. En liyakatsiz ve en çok mobbing olan kurumlar bu bakanlığa ait. Sakın geçmeyin.

Tavsiye etmiyorum.

Toplam 2 mesaj

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