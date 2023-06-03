Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


03 Haziran 2023 09:27
Konut kredisi limit

Arkadaşlarlar iyi günler malum seçimde geçti kamu bankaları konut kredi limitlerini artırır mı acaba şuan 250 bin TL veriyorlar.


MMTHEMSIRE
Aday Memur
03 Haziran 2023 12:37

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