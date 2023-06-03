Ceza alırmıyım hatayla oldu?

Zaten ha deyince karar zor cıkar. Ancak kendi kartın ile buldugun kartın aynı renk banka ozellıkte oldugunu ispatlar bir de b12 eksikliğini ispatlar. Birde hemen geri odedıgını dedıgın sekılde ise yanı sıkayet olduktan sonra degil bak bir saat ıcın de parasını odedıgını ıspatlarsan bırsey okmaz

Zaten ha deyince karar zor cıkar. Ancak kendi kartın ile buldugun kartın aynı renk banka ozellıkte oldugunu ispatlar bir de b12 eksikliğini ispatlar. Birde hemen geri odedıgını dedıgın sekılde ise yanı sıkayet olduktan sonra degil bak bir saat ıcın de parasını odedıgını ıspatlarsan bırsey okmaz