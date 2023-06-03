Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay

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03 Haziran 2023 10:13
Ceza alırmıyım hatayla oldu?

Merhaba arkadaşlar TCK 245 den adıma haksız yere dava açıldı markete giderken mahallede sahibine ulaştırırım diye yerden bulduğum kartı cebime koymuştum,yanlışlıkla kendi kartım aynı diye harcama yapmışım bir saat sonra fark edince hemen sahibini bulmaya çalışıp 1 gün sonra zararını ödedim,kafam çok dalgın önümü zor görüyordum B12 eksikliği var herşeyi unutuyorum yolda yürürken bile gideceğim yeri unutacak kadar unutkanlık var bir hatayla oldu ceza alırmıyım?dava sürecini nasıl uzatabilirim duruşma nasıl ertelenir delillerin toplanmasınımı talep edeyim?


Memurhaps
Şef
03 Haziran 2023 10:20
Devrem şikayet geri alınmadı mı önce şikayeti geri çektir. İdari soruşturmada yzü kızartıcıya sokarlarsa sıkıntı yaşayabilirsin Çünkü harcama yapmam gerçekten büyük sıkıntı yani temassız ödedin sanırsam dava açılmadan aklına gelmedi mi? Rapor almaya bak doktordan kontrole git. Kaç yıllık memursun

Sadeceinsan65
Aday Memur
03 Haziran 2023 10:22
Zaten ha deyince karar zor cıkar. Ancak kendi kartın ile buldugun kartın aynı renk banka ozellıkte oldugunu ispatlar bir de b12 eksikliğini ispatlar. Birde hemen geri odedıgını dedıgın sekılde ise yanı sıkayet olduktan sonra degil bak bir saat ıcın de parasını odedıgını ıspatlarsan bırsey okmaz

özge035
03 Haziran 2023 10:23

Memur değilim kendi kartımıda temassız kullanıyorum zaten onuda temassız kullandım ben ceza almak istemiyorum memurlukla falan işim yok yeterki cezaevine falan girmeyeyim isterse 40 sene duruşma olsun bana engel değil

Memurhaps, 12 saat önce
Devrem şikayet geri alınmadı mı önce şikayeti geri çektir. İdari soruşturmada yzü kızartıcıya sokarlarsa sıkıntı yaşayabilirsin Çünkü harcama yapmam gerçekten büyük sıkıntı yani temassız ödedin sanırsam dava açılmadan aklına gelmedi mi? Rapor almaya bak doktordan kontrole git. Kaç yıllık memursun

özge035
03 Haziran 2023 10:25

İşte bende ha diyince karar çıkmasını istemiyorum hakime ne demem lazım hemen karar cikmamasi için? Mesela tanıkların dinlenmesinimi talep ediyorum diyeyim bu örnek tanık yok olayda

Sadeceinsan65, 12 saat önce
Zaten ha deyince karar zor cıkar. Ancak kendi kartın ile buldugun kartın aynı renk banka ozellıkte oldugunu ispatlar bir de b12 eksikliğini ispatlar. Birde hemen geri odedıgını dedıgın sekılde ise yanı sıkayet olduktan sonra degil bak bir saat ıcın de parasını odedıgını ıspatlarsan bırsey okmaz

Memurhaps
Şef
03 Haziran 2023 10:25
Dediğimiz şeyleri yaparsan sorun olmaz. Karşı taraf davayı şikayetini geri çekiyor mu
özge035, 12 saat önce

Memur değilim kendi kartımıda temassız kullanıyorum zaten onuda temassız kullandım ben ceza almak istemiyorum memurlukla falan işim yok yeterki cezaevine falan girmeyeyim isterse 40 sene duruşma olsun bana engel değil


özge035
03 Haziran 2023 10:27

Şikayetini geri almıştı daha dosya savcılığa gitmeden karakolda, ama savcı dosyayı açtı şikayete tabi olmayan suçlar diye geçiyormuş

Memurhaps, 12 saat önce
Devrem şikayet geri alınmadı mı önce şikayeti geri çektir. İdari soruşturmada yzü kızartıcıya sokarlarsa sıkıntı yaşayabilirsin Çünkü harcama yapmam gerçekten büyük sıkıntı yani temassız ödedin sanırsam dava açılmadan aklına gelmedi mi? Rapor almaya bak doktordan kontrole git. Kaç yıllık memursun

e_r_d_a_l
Aday Memur
03 Haziran 2023 10:45
Arkadaşın başına benzer bir olay gelldi herhangi bir ceza almadı ancak başka ile yolladılar.

hallice
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:24

TCK Md 160


hallice
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:26

ve hırsızlık suçu


erhannn34
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 11:34
Hata ile olmuş zarar karşılanmış ceza almazsın

Sadeceinsan65
Aday Memur
03 Haziran 2023 11:55
Dedıgın gıbı olmus mudur ama biraz anlattıklarından suphe duymamak ıcten bile degil. Senı bulmus lar demekkı sen sanki ondan sonra yatırmıs gıbısın bir his var bende nedense mevla da daha fazla sanki. Hatta bir yerden degil bir kac yerden alısverıs yapmıs olabilir mısın acaba savcı onun ıcın bırakmamıs olabilir mi ısın pesını bunlar sorular sorular savcı daha suphecı davranmıssa daha cok sey kafasında soru ısaretı kalmıs olabilir. Verdıhı ifade beni tatmin etmedı ise savcı hıc tatmin olmamıştır halıyle

aslanparçalar
Şef
03 Haziran 2023 12:07

Karşı taraf şikayetini çekerse ceza falan almazsın alsan bile HAGB verirler hapise falan girmezsin korkma bu kadar.


police4949
Aday Memur
03 Haziran 2023 12:08

Hatanın en büyüğünü kartı cebine koyarak yapmışsın.Olmaz kardeşim olmaz başkasına ait olan birşeyi sen bu şekilde üzerinde taşıyamazsın.Ha bir iyilik yapıp kartı sahibine mi ulaştırmak istiyorsun ara polisi durumu anlat ya da karakola götür kendin teslim et.


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 12:46
Cebine koymuş ve onla harcama yapmış büyük ihtimal kart sahibi mobil bankacılıktan harcama yapıldığını görünce hemen şikayetçi olmuş olay böyle ve durum b12 ye kadar gitmiş profesyonelce:), bana göre burda yazılanlardan anladığım kadarıyla teşkilat iyiye gitmiyor:)

Proletariat
Editor
03 Haziran 2023 12:55
Teşkilat ile ilgisi yok yazılanları okursanız zaten memur bile olmadığını söylüyor sadece ceza alıp cezaevine ğidermiyim diyor? Sorulan soruya cevap olarkta ceza almazsınız alsanız bile hagb verilir
siyahbeyaz88, 9 saat önce
Cebine koymuş ve onla harcama yapmış büyük ihtimal kart sahibi mobil bankacılıktan harcama yapıldığını görünce hemen şikayetçi olmuş olay böyle ve durum b12 ye kadar gitmiş profesyonelce:), bana göre burda yazılanlardan anladığım kadarıyla teşkilat iyiye gitmiyor:)

özge035
03 Haziran 2023 13:23

Siyah beyaz adlı kullanıcı zaten yazılanları okumadan burda laf kalabalığı yapmaya gelmiş,İnsanın başına her an her şey geliyor tabi kendi kafası laylay lom olduğu için ona tuhaf geliyor,Zaten elimde doktor ilaç reçetesi tahlillerim ve sebeplerim var,aynı karttan bendede var ve yerden bulduğum kartta isimsizdi üzerinde isim yazmıyor kendi kartımla banka renk vs kartlar birebir aynı, bu arada teşekkür ederim proletariat adlı arkadaşım&#128591;

Proletariat, 9 saat önce
Teşkilat ile ilgisi yok yazılanları okursanız zaten memur bile olmadığını söylüyor sadece ceza alıp cezaevine ğidermiyim diyor? Sorulan soruya cevap olarkta ceza almazsınız alsanız bile hagb verilir

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
03 Haziran 2023 14:01
Ben bu konuyu açanın memur olmadığını zaten biliyorum ben yorum yazanlara dedim eğer polislerse teşkilatın vay haline olayı bilmeden birinci şahsın anlatımıyla yorum yapıyorlar polis adam kuşkucu olur önüne gelene inanmaması gerekir, karar mercii mahkemedir özge hanım gidersin mahkemene duruşmana ya da avukatla görüşürsün o sana olasılıkları söyler
Proletariat, 9 saat önce
Teşkilat ile ilgisi yok yazılanları okursanız zaten memur bile olmadığını söylüyor sadece ceza alıp cezaevine ğidermiyim diyor? Sorulan soruya cevap olarkta ceza almazsınız alsanız bile hagb verilir

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Haziran 2023 14:06
Baba memur değilsen ne bu tantana??? Sen şikayetçi olmadan önce kart sahibi bulmuşsan ve ödemişsen neden şikayetçi oldu ki kart sahibi... ? Memur değilsen düşünme yatmazsın. Olayda hata var. Sapma var. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması verir. Takma kafana. Sivilde olsam yüz kızartıcı suç şu bu pek önemli olmaz. Ardına düşmem yani

hakkaripolisi34
Daire Başkanı
03 Haziran 2023 16:24

ceza almazsın


Mehmet3587
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:31
Polise işi düşende bu foruma geliyor, git kardeşim TCK cmk aç oku, avukata danış.
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