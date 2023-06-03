Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Haziran 2023 10:24
Yardım

Arkadaşlar ben büro yönetimi mezunuyum ve adalet bakanlığında 4bli zabıt katibi olarak çalışıyorum, üniversiteler büro yönetimi mezunu şartıyla 4bli personel alıyor kazanmam durumumda kendi öğrenim durumuyla geçişim olur mu bölüm mezuniyeti sayılıyor mu? Araştırıyorum ama net bir bilgiye ulaşamadım


Memurrrr23
Aday Memur
03 Haziran 2023 16:11

Kadrolu Zabıt Katibi iseniz istifa yoluyla sözleşmeli bir pozisyona kpss puani ile atanmak suretiyle geçiş yapabilirsiniz. Ben kadrolu zabit katibiydim istifa ettim simdi universiteye atanmaya hak kazandım geçiş surecinde bir problem yasanmiyor ama sozlesmeliden sozlesmeliye 1 sene yasağa takilirsiniz maalesef hocam istisnalar var ornegin sozlesmeli personel calistirilmasina iliskin mevzuat iceriginde liste var ogrenim durumu sonucu alinan unvanlara gecislerde iki taraf sozlesmeli olsa bilr yasaga takilmiyorsunuz. Benim tavsiyem sozlesmeli zabit katibiyseniz baska kurumda kadrolu bir unvana basvuru yapin ozaman geciste problem yasamazsiniz diye dusunuyorum yinede personel genel mudurluguyle gorusun saglama alin

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