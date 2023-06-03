Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


03 Haziran 2023 10:28
Yardım

Arkadaşlar ben büro yönetimi mezunuyum ve adalet bakanlığında 4bli zabıt katibi olarak çalışıyorum, üniversiteler büro yönetimi mezunu şartıyla personel alıyor kazanmam durumumda kendi öğrenim durumuyla geçişim olur mu bölüm mezuniyeti sayılıyor mu? Araştırıyorum ama net bir bilgiye ulaşamadım


UfukBOZOK
Şef
03 Haziran 2023 11:37
Kazanmam durumunda diye belirttiğiniz sınav ise, o şartları taşımanız durumunda ıazanmayı hek ettiğiniz için elbette atanırsınız. Kurumunuzdan muvafakatname alıp, kurumlararası nakil yolu ile de göreve başlarsınız. Bakanlığınız muvafakatnamede sorun çıkarır mı siz onu bir araştırın. Kaznacağınız kadro memur değil de 4B sözleşmeli kafro mu? O konu biraz önemli. Ancak birincil öncelik kurumunuzun muvafakat (onay) verip vermediği. Sorun çıkarmıyorlarsa istifa vb gerek olmadan geçersiniz.
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