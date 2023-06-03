Kazanmam durumunda diye belirttiğiniz sınav ise, o şartları taşımanız durumunda ıazanmayı hek ettiğiniz için elbette atanırsınız. Kurumunuzdan muvafakatname alıp, kurumlararası nakil yolu ile de göreve başlarsınız. Bakanlığınız muvafakatnamede sorun çıkarır mı siz onu bir araştırın. Kaznacağınız kadro memur değil de 4B sözleşmeli kafro mu? O konu biraz önemli. Ancak birincil öncelik kurumunuzun muvafakat (onay) verip vermediği. Sorun çıkarmıyorlarsa istifa vb gerek olmadan geçersiniz.

Kazanmam durumunda diye belirttiğiniz sınav ise, o şartları taşımanız durumunda ıazanmayı hek ettiğiniz için elbette atanırsınız. Kurumunuzdan muvafakatname alıp, kurumlararası nakil yolu ile de göreve başlarsınız. Bakanlığınız muvafakatnamede sorun çıkarır mı siz onu bir araştırın. Kaznacağınız kadro memur değil de 4B sözleşmeli kafro mu? O konu biraz önemli. Ancak birincil öncelik kurumunuzun muvafakat (onay) verip vermediği. Sorun çıkarmıyorlarsa istifa vb gerek olmadan geçersiniz.