KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Haziran 2023 10:28
Yardım

Arkadaşlar ben büro yönetimi mezunuyum ve adalet bakanlığında 4bli zabıt katibi olarak çalışıyorum, üniversiteler büro yönetimi mezunu şartıyla personel alıyor kazanmam durumumda kendi öğrenim durumuyla geçişim olur mu bölüm mezuniyeti sayılıyor mu? Araştırıyorum ama net bir bilgiye ulaşamadım

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