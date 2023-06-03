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Editörler : **sude**


03 Haziran 2023 11:07
İnsanlar neden doyumsuzdur
Kelimenin tam anlamı insanlık sadece gösterişten ibaret Bugunumuzu ve dünyamizin özeti tek kelime "gösteriş"

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