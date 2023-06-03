KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Haziran 2023 11:49
Apron memurluğu bekleyenler
Merhaba puanım 87.14 sıralama 74. apron bekleyen kaç kisiyiz. Geçen alımda puanlar 87 kusurlerde kaldı fakat siralamamdan dolayı endişeliyim

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