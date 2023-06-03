Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Haziran 2023 12:39
Silivri Büyükçekmece devlet hastaneleri hakkında

Merhabalar. Silivri devlet ve Büyükçekmece devlet hastanelerine tayin istemeyi düşünüyorum. Çakışma şartları , teşvik vb konularında bilgisi olan var mı

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