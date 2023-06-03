Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


03 Haziran 2023 12:43
Düzgün bir insanı nasıl bulabilirim?

Evlilik için düzgün insanı nasıl bulacağız? Sanal ortam ya da görücü usulü istemiyorum. Kendim tanışmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?


katipedi
03 Haziran 2023 12:49
Tinder

muhasebeci0606
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:39

Sanaldan istemediğimi yazmıştım

katipedi, 9 saat önce
Tinder

Zumruduankaraa
03 Haziran 2023 17:55
Arkadaş vesilesiyle olabilir. En güvenlisi bu.

muhasebeci0606
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:28

Mantıklı hocam ama üniversite son dönemim. Arkadaşların cogu şehir dışında haliyle. Ayrıca bu konuyu nasil açacağım? Utanıyorum çünkü

Zumruduankaraa, 4 saat önce
Arkadaş vesilesiyle olabilir. En güvenlisi bu.

Zumruduankaraa
03 Haziran 2023 20:39
Bence utanılacak bir durum yok.İnsanlar sizin niyetinizi bilmiyor olabilir.
muhasebeci0606, 2 saat önce

Mantıklı hocam ama üniversite son dönemim. Arkadaşların cogu şehir dışında haliyle. Ayrıca bu konuyu nasil açacağım? Utanıyorum çünkü

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