Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Haziran 2023 13:13
Bilen arkadaşlar yazsın lütfen Allah Rızası İçin.

Sağlık bakanlığında sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışmaktayım, x kurumun büro personeli alımına başvurup yapıp atanabilir miyim? Unvan değişikliği cetvelinde üst öğrenim olması mı gerekiyor? Büro personeli sadece benim bölümden alıyor.


Muhasebeci1
Memur
03 Haziran 2023 13:14
Ona göre istifa edeceğim.

Muhasebeci1
Memur
03 Haziran 2023 13:15
Allah rızası için bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim.
Muhasebeci1, 9 saat önce
Ona göre istifa edeceğim.

handeem
Aday Memur
03 Haziran 2023 20:58

Büro personeli neden olmak istiyorsun ki maaş olarak sağlık teknikeri daha iyi değil mi

Toplam 3 mesaj

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