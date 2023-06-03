Bilenler Allah rızası için yardımcı olsun.

Allah rızası için sözleşmeli sağlık teknikeriyim kendi bölümünden başka kurumlar sadece kendi kodumdan benim bölüm kodumdam Büro personeli alıyor başvurabilir miyim? Çok önemli Allah rızası için.

Allah rızası için sözleşmeli sağlık teknikeriyim kendi bölümünden başka kurumlar sadece kendi kodumdan benim bölüm kodumdam Büro personeli alıyor başvurabilir miyim? Çok önemli Allah rızası için.