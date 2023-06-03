Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


03 Haziran 2023 13:26
Yeni bakan kim olmalı sizce?
Yeni kabine belli olmak üzere. Aile bakanı sizce kim olmalı?Bence daha önce de bakanlık yapan şuanki Gaziantep belediye başkanı Fatma Şahin göreve gelmeli.

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