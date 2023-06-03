Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


03 Haziran 2023 13:39
Polislikten Bekçiliğe Geçiş?

Polislikten bekçiliğe geçiş olmalı.

Üst araması yok, tayin yok, ev sırtında gezmek yok, beklenti yok.

Bence bunu bir değerlendirmeleri lazım


Mustafa.34.34
Aday Memur
03 Haziran 2023 13:54
Olsa gecermisin ?

Marcioo
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:35
Polislerin yüzde doksanı geçmez bekçiliğe. GİH olmayı kabul ederler ama Bekçiliği kabul etmezler. Burada atıp tutanlara aldırış etmeyin

Hansez
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:52
Bekçiyle polisin sorunu var muhalefetin sorunu var herkesin sorunu var memlekette bekçiler sorun oldu bir tek zaten .

Cbum
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:56

Kimin sorunu var? Bence kimsenin sorunu yok. Tamamen öyle gösteriliyor olay bu. Ben meslek içinde de bekçiyle polisin zıtlaştığına şahit olmadım. İnternet ortamında atıp tutan çok olur. Bu konuyu açma maksadım da bekçiye sataşmak değil, polisin ne kadar zalimce çalıştırıldığına atıfta bulunmaktır

Hansez, 7 saat önce
Bekçiyle polisin sorunu var muhalefetin sorunu var herkesin sorunu var memlekette bekçiler sorun oldu bir tek zaten .

Hansez
Aday Memur
03 Haziran 2023 14:59
Bekçi iyi şartta mi çalışıyor Gece gece sürekli gece sağlık elden gidiyor bütün vücudun dengesi bozuluyor Aldığı maaş konuşuluyor yaptığı iş konuşuluyor ? Nice memurluklar var yatmaktan çalışmaya vakitleri yok işte bizim memleket de böyle bir yer herkes haklı.
Cbum, 7 saat önce

Kimin sorunu var? Bence kimsenin sorunu yok. Tamamen öyle gösteriliyor olay bu. Ben meslek içinde de bekçiyle polisin zıtlaştığına şahit olmadım. İnternet ortamında atıp tutan çok olur. Bu konuyu açma maksadım da bekçiye sataşmak değil, polisin ne kadar zalimce çalıştırıldığına atıfta bulunmaktır

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